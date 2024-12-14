Galatasaray, Bursaspor deplasmanında kazandı

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 105-82'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Bursaspor: Grantham 12, Sarper David Mutaf 14, Brown 16, Sharma, Michineau 13, Ömer Utku Al 6, Berkay Candan 1, Pipes 11, Gavrilovic 9, Nusret Yıldırım
Galatasaray: Palmer 30, Livingston 26, Blumbergs 12, Göksenin Köksal 2, Delgado 13, Cummings 10, Izundu 9, Sadık Kabaca, Buğrahan Tuncer, Efianayi 3, Yaman Alişan
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