Galatasaray, Bursaspor karşısında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 7. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u 93-88 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 7. hafta karşılaşmasında Bursaspor, sahasında zorlu rakibi Galatasaray'ı konuk etti.

Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmada Galatasaray, yeni skoreri Tyrus McGee’nin önderliğinde sahadan 93-88 galip ayrılan taraf oldu.

Haftaya dev derbi gerçekleşecek

Bu sonuçla Bursaspor, üst üste 2. kez kaybederek ligde toplam 2. yenilgisini aldı. Yeşil-beyazlı ekip, gelecek hafta Bahçeşehir Koleji deplasmanında sahne alacak.

Ligde üst üste 2. galibiyetini alarak toplamda 3. kez kazanan Galatasaray ise sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Onuralp'in 18 sayısı galibiyete yetmedi

Bursaspor’da Onuralp Bitim 18 sayı, 5 ribaund, 6 asist; Derek Needham 12 sayı, 7 asist; Dave Dudzinski 16 sayı, 9 ribaund; Anthony Clemmons 16 sayı, 2 ribaund, 2 asistle oynadı.

Mcgee maça damgasını vurdu

Galatasaray'da ise Angelo Caloiaro 17 sayı, 6 ribaund; Dee Bost 13 sayı, 2 asist, 3 top çalma; Sadık Kabaca 14 sayı, 4 ribaund; Tyrus McGee 18 sayı, 4 ribaund; Dylan Ennis 14 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle mücadele etti.