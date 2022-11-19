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    Galatasaray, Bursaspor karşısında kazandı

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 7. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u 93-88 mağlup etti.
    • 19.11.2022 - 23:03
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    Galatasaray, Bursaspor karşısında kazandı

    Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 7. hafta karşılaşmasında Bursaspor, sahasında zorlu rakibi Galatasaray'ı konuk etti.

    Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmada Galatasaray, yeni skoreri Tyrus McGee’nin önderliğinde sahadan 93-88 galip ayrılan taraf oldu.

    Haftaya dev derbi gerçekleşecek

    Bu sonuçla Bursaspor, üst üste 2. kez kaybederek ligde toplam 2. yenilgisini aldı. Yeşil-beyazlı ekip, gelecek hafta Bahçeşehir Koleji deplasmanında sahne alacak.

    Ligde üst üste 2. galibiyetini alarak toplamda 3. kez kazanan Galatasaray ise sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

    Galatasaray, Bursaspor karşısında kazandı #1

    Onuralp'in 18 sayısı galibiyete yetmedi

    Bursaspor’da Onuralp Bitim 18 sayı, 5 ribaund, 6 asist; Derek Needham 12 sayı, 7 asist; Dave Dudzinski 16 sayı, 9 ribaund; Anthony Clemmons 16 sayı, 2 ribaund, 2 asistle oynadı.

    Galatasaray, Bursaspor karşısında kazandı #2

    Mcgee maça damgasını vurdu

    Galatasaray'da ise Angelo Caloiaro 17 sayı, 6 ribaund; Dee Bost 13 sayı, 2 asist, 3 top çalma; Sadık Kabaca 14 sayı, 4 ribaund; Tyrus McGee 18 sayı, 4 ribaund; Dylan Ennis 14 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle mücadele etti.

    Galatasaray, Bursaspor karşısında kazandı #3

    Galatasaray, Bursaspor karşısında kazandı #4


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