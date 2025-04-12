Galatasaray, Bursaspor karşısında kazandı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 95-89'luk skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Galatasaray: Cummings 11, Palmer 9, Göksenin Köksal 2, Samet Geyik 4, Blumbergs 2, Young 6, Sadık Emir Kabaca 6, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 18, Gray 13, Yaman Alişan 1
Bursaspor: Brown 14, De Julius 13, Grantham 10, Sharma 13, Sarper David Mutaf 8, Ömer Utku Al 7, Michineau 9, Gavrilovic 5, Berkay Candan 10
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış