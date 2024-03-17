Galatasaray, Bursaspor'u deplasmanda devirdi

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 81-65'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.
Bu sonuçla Galatasaray 12. galibiyetini alırken Bursaspor ise 14. yenilgisini yaşadı.
Skor dağılımı
Bursaspor: Young 12, Neal 8, Michineau 11, Semih Erden 3, Berk Can Akın, Brown 7, Mutaf 12, Mehmet Atalan, Metin Türen 2, Hamilton 10
Galatasaray: Karahan Tuan Efeoğlu 3, İsmet Akpınar 11, Sadık Emir Kabaca 8, Halilovic 4, Bost 22, Cartwright 6, Efe Vatan 2, Yeboah 7, Rafi Ömer Oralkan, Buğrahan Tuncer , Mccormack 6, Göksenin Köksal 12
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