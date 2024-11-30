Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol'u devirdi

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 76-65'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Franke 11, Love 21, Yesukan Onar 12, Sajus 8, Gilmore, Erdi Gülaslan 4, Starks 2, Emircan Koşut 4
Galatasaray: Livingston 11, Göksenin Köksal 7, Palmer 10, Blumbergs 11, Delgado 5, Efianayi 6, Sadık Emir Kabaca 5, Cummings 13, Samet Geyik 8, Buğrahan Tuncer, Yaman Alişan
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