Galatasaray, Büyükçekmece karşısında mağlup oldu
ensonhaber.com

Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray ile Büyükçekmece karşılaştı.

Karşılaşmayı Büyükçekmece 101-96 kazandı.

Galatasaray'ın galibiyet serisi son buldu

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 12. kez kaybetti. Büyükçekmece ise 10. galibiyetini aldı.

Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken, kümede kalma savaşı veren Büyükçekmece, son 4 haftada 3. galibiyetini elde etti.

Setler

1. Periyot: 27-18

Devre: 44-43

3. Periyot: 65-67

Normal süre: 85-85

Beş faulle çıkanlar: 37.38 Bruinsma (Büyükçekmece Basketbol), 44.50 Prepelic (Galatasaray)