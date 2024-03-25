Galatasaray, Büyükçekmece karşısında mağlup oldu

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Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray ile Büyükçekmece karşılaştı.
Karşılaşmayı Büyükçekmece 101-96 kazandı.
Galatasaray'ın galibiyet serisi son buldu
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 12. kez kaybetti. Büyükçekmece ise 10. galibiyetini aldı.
Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken, kümede kalma savaşı veren Büyükçekmece, son 4 haftada 3. galibiyetini elde etti.
Setler
1. Periyot: 27-18
Devre: 44-43
3. Periyot: 65-67
Normal süre: 85-85
Beş faulle çıkanlar: 37.38 Bruinsma (Büyükçekmece Basketbol), 44.50 Prepelic (Galatasaray)
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