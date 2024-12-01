Galatasaray, Danilos Pizza'yı yendi

Haber Merkezi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Danilos Pizza karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 90-73'lük skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Galatasaray: Vanloo 15, Gökşen Fitik 6, Zandalasini 8, Fraser 23, Li 16, Selin Rachel Gül 2, Sude Yılmaz 2, Ayşegül Günay Aladağ 6, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan 3, Meltem Yıldızhan 2, Holingsvorth 2
Danilos Pizza: Henderson 16, Gizem Mürüvet Uca 3, Walker 16, Palenikova 17, Mompremier 8, Ferda Yıldız 6, Hande Çelebi 4, Nihal Güngör Yıldırım, Yağmur Bul 3, Aysude Torcu
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