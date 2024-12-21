Galatasaray, Darüşşafaka'yı rahat yendi

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 100-82'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Galatasaray: Livingston 10, Blumbergs 10, Palmer 16, Delgado 10, Göksenin Köksal 5, Young 5, Cummings 27, Samet Geyik, Izundu 10, Buğrahan Tuncer 7
Darüşşafaka: Muhaymin Mustafa 13, Moore 21, Tinkle 10, Gach 19, Brajkovic 4, Tarık Sezgün, Tolga Kay 3, Appleby 7, Ege Demir 4, Yiğit Onan 1
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