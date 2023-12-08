Galatasaray, David McCormack'ı transfer etti

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, transferlerine devam ediyor.

Klemen Prepelic'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Darüşşafaka forması giyen David McCormack'ı da kadrosuna kattı.

Anlaşma 1+1 yıllık

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 208 cm boyundaki pivot ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

24 yaşındaki oyuncu daha önce Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş ve Darüşşafaka formaları giydi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması

Galatasaray Ekmas, 208 cm boyundaki pivot McCormack'ı 1+1 yıllığına kadrosuna ekleyerek güçlenmeye devam etti. 2022 NCAA Şampiyona uzun oyuncu David McCormack 2022/23 sezonunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bu sezon başından itibaren ise Darüşşafaka Lassa forması ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele ediyordu. Yeni transferimiz David McCormack'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, parçalı formamız ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz.