Galatasaray deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u yendi Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında konuk olduğu Çağdaş Bodrumspor'u 81-77 mağlup etti.

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Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Çağdaş Bodrumspor, Galatasaray'ı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 81-77'lik skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-19, ilk yarısını 41-40, üçüncü periyodunu da 66-56 önde geçen sarı-kırmızılılarda Sadık Emir Kabaca ve Prepelic, 19'ar sayıyla galibiyete katkı yaptı.

Galatasaray bu sonuçla 13 galibiyete ulaşarak play-off hattındaki yerini korurken Çağdaş Bodrum ise son 5 hafta öncesi 7 galibiyetle düşme hattında kaldı.

Çağdaş Bodrumspor: 77 - Galatasaray: 81

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz

Çağdaş Bodrumspor: Artis 7, Can Uğur Öğüt, Warren 11, Alibegovic 22, Fatih Cantitiz 3, Moore 9, Ahmet Düverioğlu 15, Cavit Ege Havsa, Johnson 10

Galatasaray: Walden 4, Karahan Tuan Efeoğlu 3, Sadık Emir Kabaca 19, Halilovic 11, Bost 9, Prepelic 19, McCormack 16, Göksenin Köksal