Galatasaray, deplasmanda kazandı

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 11. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 67-63 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 11. hafta karşılaşmasında son dönemlerin formda ekibi Büyükçekmece Basketbol, sahasında zorlu rakibi Galatasaray'ı ağırladı.

Baştan sona müthiş bir çekişmeye sahne olan mücadelede Galatasaray, Dylan Ennis’in bitime 8 saniye kala gelen turnikesiyle öne geçti ve sahadan 63-67 galip ayrıldı.

Büyükçekmece’de Jordan Crawford, bitime 4 saniye kala kullandığı şutu sayıya çeviremeyince takımını öne geçirme fırsatını geri tepti.

Galatasaray 6. galibiyetini aldı

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 11. maçında 6. galibiyetini almayı başardı. Koç Andreas Pistiolis’in ekibi, gelecek hafta sahasında lider Türk Telekom’u konuk edecek.

Büyükçekmece'nin 3 maçlık serisi sona erdi

Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi son bulan ve toplam 8 yenilgiye ulaşan Büyükçekmece Basketbol ise Konyaspor deplasmanında sahne alacak.