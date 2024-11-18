Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti
AA & Ensonhaber

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki derbi maçın ilk çeyreğini 24-16 önde bitiren sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da 46-36 üstün girdi. Galatasaray, üçüncü çeyreğini 60-56 önde geçtiği maçı 83-79 kazandı.

GALATASARAY, 3'TE 3 YAPTI

Bu sonuçla Galatasaray, 3'te 3 yaparak sezona namağlup devam ederken Fenerbahçe, ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

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Emre Çalışkan
Editor