Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti

AA & Ensonhaber
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki derbi maçın ilk çeyreğini 24-16 önde bitiren sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da 46-36 üstün girdi. Galatasaray, üçüncü çeyreğini 60-56 önde geçtiği maçı 83-79 kazandı.
GALATASARAY, 3'TE 3 YAPTI
Bu sonuçla Galatasaray, 3'te 3 yaparak sezona namağlup devam ederken Fenerbahçe, ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış