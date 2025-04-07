Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi yendi! Final serisinde öne geçti

AA & Ensonhaber
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan derbinin ilk periyodunu 17-14 önde bitiren sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 31-27 üstün gitti.
Galatasaray, üçüncü çeyreğini 45-41 önde geçtiği maçtan 59-53 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.
SIRADAKİ MAÇ FENERBAHÇE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE
İki galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği play-off final serisinde ikinci maç, 12 Nisan Cumartesi günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.
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