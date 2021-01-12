Galatasaray: Ekrem Memnun ile görüşmelere başlandı

Ömer Uğurata ile yollarını ayıran Galatasaray Kulübü, A Erkek Basketbol Başantrenörlüğü için Ekrem Memnun ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Bugün resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Galatasaray Kulübü, "Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." diyerek Uğurata ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

YENİ KOÇ EKREM MEMNUN

Yapılan bu açıklamanın hemen ardından bir duyuru daha yapan sarı-kırmızılı kulüp, Ekrem Memnun ile görüşmelere başlandığını belirtti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü pozisyonu için Sayın Ekrem Memnun ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray Spor Kulübü