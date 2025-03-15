Galatasaray, Emlak Konut karşısında hata yapmadı

AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 68-56'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım ligde normal sezonu 17 galibiyetle, Emlak Konut ise 15 galibiyetle tamamladı. Her iki ekip de play-off biletini aldı.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Ayşegül Günay Aladağ, Steinberga 12, Zandalasini 5, Li 23, Vanloo 18, Gökşen Fitik 4, Ayşe Cora 4, Derin Erdoğan 2, Selin Rachel Gül, Meltem Yıldızhan

Emlak Konut: Thomas 17, Sehernaz Çidal 5, Macaulay 6, Parks 6, Gueye 20, Berfin Sertoğlu 2, Gamze Takmaz