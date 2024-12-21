Galatasaray, Emlak Konut'a kaybetti

Haber Merkezi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Emlak Konut ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Başakşehir Spor Kompleksi'nda oynanan müsabakada kazanan 60-58'lik skorla ev sahibi takım Emlak Konut oldu.
SKOR DAĞILIMI
Emlak Konut: Thomas 19, Macaulay 13, Berfin Sertoğlu, Parks 5, Gueye 6, Gamze Takmaz 12, Sehernaz Çidal 5
Galatasaray: Gökşen Fitik 9, Zandalasini 5, Yueru Li 12, Fraser 13, Vanloo 4, Ayşegül Günay Aladağ 3, Ayşe Cora 1, Derin Erdoğan 3, Holingsvorth 8, Meltem Yıldızhan
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