Galatasaray, Emlak Konut'a kaybetti
Haber Merkezi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Emlak Konut ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Başakşehir Spor Kompleksi'nda oynanan müsabakada kazanan 60-58'lik skorla ev sahibi takım Emlak Konut oldu.

SKOR DAĞILIMI

Emlak Konut: Thomas 19, Macaulay 13, Berfin Sertoğlu, Parks 5, Gueye 6, Gamze Takmaz 12, Sehernaz Çidal 5

Galatasaray: Gökşen Fitik 9, Zandalasini 5, Yueru Li 12, Fraser 13, Vanloo 4, Ayşegül Günay Aladağ 3, Ayşe Cora 1, Derin Erdoğan 3, Holingsvorth 8, Meltem Yıldızhan

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Emre Çalışkan
Editor