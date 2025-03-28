Galatasaray, ERA Nymburk ile eşleşti
İHA

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Bauman Basketbol Evi'nde çekildi.

Kura çekimine göre Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi Çekya ekibi ERA Nymburk oldu.

Sarı-kırmızılılar bu turu geçmesi durumunda yarı finalde La Laguna Tenerife - Bertram Derthona Basket galibiyle karşı karşıya gelecek.

8 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Çeyrek finaller, 3 maç üzerinden oynanacak ve 8 Nisan'da başlayacak.

Seri başı takımlar ilk (ve gerekirse üçüncü) maçı evlerinde oynayacak.

Çeyrek final maçları 8-9, 15-16 ve gerekmesi halinde 22-23 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Çeyrek finallerden yükselen dört takım, 9-11 Mayıs tarihlerinde Dörtlü Final'de karşılaşacak.

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

ÇEYREK FİNAL

ERA Nymburk (Çekya) - Galatasaray

La Laguna Tenerife (İspanya) - Bertram Derthona Basket (İtalya)

AEK Betsson BC (Yunanistan) - Nanterre 92 (Fransa)

Unicaja (İspanya) - Pallacanestro Reggiana (İtalya)

YARI FİNAL

La Laguna Tenerife / Bertram Derthona Basket galibi - ERA Nymburk / Galatasaray galibi

AEK Betsson BC / Nanterre 92 Galibi - Unicaja / Pallacanestro Reggiana galibi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor