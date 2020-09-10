Galatasaray erkek basketbol takımında bir oyuncuda koronavirüs çıktı

Sarı kırmızılı kulübün erkek basketbol takımında, bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Galatasaray erkek basketbol takımında koronavirüs şoku.

Sarı kırmızılı ekibin basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık ve idari kadrolarındaki çalışanlarımız için 9 Eylül Çarşamba günü Antalya'da yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

"OYUNCUMUZ ANTALYA KAMPINDAN AYRILARAK İZOLE ŞEKİLDE İSTANBUL'A GÖNDERİLMİŞTİR"

Oyuncumuz, takımımızın Antalya kampından ayrılarak izole edilmiş şekilde İstanbul'a gönderilmiştir.

Oyuncumuzun tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuzla birlikte iki oyuncumuz da izolasyon sürecine başlanması amacıyla İstanbul'a geri dönmüştür" denildi.