Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Yakup Sekizkök dönemi başladı

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, alınan istikrarsız sonuçların ardından Sırp çalıştırıcı Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırmıştı.

Bu vedanın ardından yeni başantrenör için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, takımı emanet edeceği ism buldu.

Galatasaray, bu sezon başından itibaren Darüşşafaka Başantrenörü olarak görev yapan Yakup Sekizkök ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

"Başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz"

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Erkek Basketbol Takımımız Galatasaray Ekmas, bu sezon başından itibaren Darüşşafaka Lassa Başantrenörü olarak görev yapan Yakup Sekizkök ile 2024/25 sezonu sonuna kadar anlaştı.



Basketbol Süper Ligi kariyerine 2007/08 sezonunda Bandırma BK’da yardımcı antrenör olarak başlayan 1980 doğumlu 43 yaşındaki yeni Başantrenörümüz Yakup Sekizkök, 2009/10 sezonunda Erdemirspor ve 2010/12 sezonlarında ise Beşiktaş’ta yardımcı antrenörlük görevine devam etti.



2011/12 sezonunda Beşiktaş ile sonradan Galatasaray’a birlikte geleceği Ergin Ataman’ın yardımcılığında Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.



2012/13 sezonu başında Ergin Ataman ile birlikte Galatasaray’a transfer olan Yakup Sekizkök, 5 yıl boyunca sürdüreceği yeni görevine başlamış oldu. Sarı kırmızılı renklerimiz aldındaki ilk sezonunda ikinci kez Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşan Yakup Sekizkök, 2016 yılında kazandığımız takımımız ile EuroCup şampiyonluğu yaşadı. Aynı zamanda Galatasaray’da görev yaptığı sürede 2014/2017 yılları arasında A Milli Erkek Basketbol Takımımızın da yardımcı antrenörlüğünü görevini üstlendi.



Başarılı Galatasaray yıllarının ardından 2018 yılında Ergin Ataman’ın yardımcılığında, 2 kez EuroLeague şampiyonluğu, 3 kez Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, 3 kez Türkiye Süper Kupası ve 2 kez Türkiye kupası şampiyonluğu yaşayacağı Anadolu Efes’e transfer olan Yakup Sekizkök, geçtiğimiz yaz 2023/24 sezonu başında Darüşşafaka Lassa ile anlaşarak ilk başantrenörlük kariyerine ilk adımını atmış oldu.



Darüşşafaka Lassa ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon oynadığı 18 maçta 9 galibiyet elde eden Yakup Sekizkök, buradaki yardımcı antrenörlerinden Gökhan Turan ve Aybars Aksu ile birlikte kariyerini 2024/25 sezonu sonuna kadar Galatasaray’da sürdürecek.



Başantrenörümüz Yakup Sekizkök’e Galatasaray’a hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.