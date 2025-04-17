Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başarıya inancı tam

AA & Ensonhaber

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, çeyrek finalde Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u eleyerek Dörtlü Final bileti aldı.

"BÜYÜK BİR HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, bu sezon hayal ettikleri kupaya iki adım uzakta olduklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

Dünya sporunda büyük bir marka olan Galatasaray'ımızın başarılarına bir kupa daha hediye etmek istiyoruz. Dörtlü Final'in yapılacağı 9-11 Mayıs tarihlerini büyük bir heyecanla bekliyoruz.

"TÜRK SPORUNA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök ise şu ifadeleri kullandı:

Kulüp tarihimizde ilk defa Dörtlü Final oynayacağımız bu organizasyonda hedeflerimiz bitmedi, bu kupayı camiamıza ve Türk sporuna kazandırmak istiyoruz.

"TURNUVANIN EN İYİ TAKIMI BİZİZ"

Kaptan Göksenin Köksal da tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, şu şekilde görüş belirtti: