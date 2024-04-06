Galatasaray, evinde Karşıyaka'ya yenildi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Karşıyaka kozlarını paylaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 92-86'lık skorla konuk takım Karşıyaka oldu.
Bu sonuçla Karşıyaka, ligde 18. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 13. yenilgisini yaşadı.
Skor dağılımı
Galatasaray: Walden 5, Sadık Emir Kabaca 8, Bost 21, Göksenin Köksal 15, McCormack 14, Samet Geyik 10, Prepelic 9, Yeboah 4, Karahan Tuan Efeoğlu,
Karşıyaka: McCollum 22, Deniz Kılıçlı 8, Martin 17, Vittorio Brown 11, Kenan Sipahi 5, Jaylon Brown 11, Furkan Haltalı 15, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep
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