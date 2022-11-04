Galatasaray, evinde kazandı

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 6. haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında TOFAŞ'ı 90-76 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu’nda zorlu rakibi TOFAŞ’ı konuk etti.

Hücumda toplam 5 oyuncusundan çift haneli skor katkısı alan Galatasaray, Dylan Ennis’in önderliğinde sahadan 90-76 galip ayrıldı.

Galatasaray 2. galibiyetini aldı

Maçı 23 sayıyla tamamlayan Dylan Ennis, Galatasaray formasıyla en çok sayı attığı maçı geride bıraktı. Bu sonuçla Galatasaray, ligde bu sezon ilk kez iç sahada kazanarak toplam 2 galibiyete ulaştı.

TOFAŞ, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak

Sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta Bursaspor deplasmanına konuk olacak. Ligdeki 6. maçında 2. kez sahadan yenilgiyle ayrılan TOFAŞ ise zorlu Fenerbahçe deplasmanında sahne alacak.

Ennis maçın en skoreri oldu

Galatasaray'da Dylan Ennis 23 sayı, 3 ribaund, 6 asist; Dee Bost 15 sayı, 1 ribaund, 8 asist, 4 top çalma; Angelo Caloiaro 13 sayı, 9 ribaund, 2 asist; Sadık Kabaca 13 sayı, 1 ribaund, 5 asist; Göksenin Köksal 15 sayı, 3 ribaundla oynadı.

Toure'nin performansı galibiyete yetmedi

TOFAŞ’ta ise Boubacar Toure 21 sayı, 9 ribaund; Rob Gray 14 sayı, 3 ribaund, 5 asist, 2 top çalma; Deon Thompson 12 sayı, 5 ribaund, 2 asist, 2 top çalma; Emre Tanışan 10 sayı, 2 ribaundla mücadele etti.