Galatasaray, evinde Türk Telekom'a yenildi

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka büyük bir çekişmeye sahne oldu.
Son dakikaya kadar heyecana sahne olan maçta konuk takım Türk Telekom, Galatasaray'ı 1 sayı farkla 76-75 yendi.
Bu sonuçla Türk Telekom 3. galibiyetini alırken Galatasaray ise 3. yenilgisini yaşadı.
Skor dağılımı
Galatasaray: Mustafa, Walden, Halilovic 15, Radebaugh 10, Yeboah 11, İsmet Akpınar, Sadık Emir Kabaca 15, Bost 13, Buğrahan Tuncer 9, Göksenin Köksal 2
Türk Telekom: McDuffie 2, Adams 11, Wallace 22, Okben Ulubay 5, Enoch 13, Boran Güler, Yiğitcan Saybir 5, Palmer 16, Metehan Akyel 2, Troy Selim Şav
1. Periyot: 19-23
Devre: 39-42
3. Periyot: 59-62
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