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    Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman?
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 13:25
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    Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sırada olan Fenerbahçe, en büyük rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

    Lig'de yedinci sırada olan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçı 16. haftada oynanacaktı ancak maç ertelendi.

    Maçı ertelenmesinin ardından futbol dışında da derbi heyecanı yaşamak isteyenler, yeni tarihi araştırmaya başladı.

    Bu kapsamda takımların taraftarları, "Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtı...

    FENERBAHÇE - GALATASARAY KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

    Nefes kesecek olan bu derbi, 23 Şubat Çarşamba günü yani bugün saat 19.00'da Tivibuspor'dan naklen yayınlanacak.

    Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Fenerbahçe, önceki sezon Basketbol Süper Ligi play off final serisinde Galatasaray'ı 71-56 yenerek ligde 15'inci şampiyonluğunu elde ederken, bu sezonun 8'inci haftasında ise Galatasaray karşısında kendi sahasında 45 sayı farkla galibiyete ulaşmıştı.


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