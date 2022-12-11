Galatasaray, Gaziantep Basketbol'u mağlup etti

Galatasaray, Gaziantep Basketbol'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 10. hafta maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep Basketbol'u 77-54 mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Galatasaray, Gaziantep Basketbol’u ağırladı. Galatasaray, baştan sona önde götürdüğü maçı 77-54‘lük skorla kazandı.

Galatasaray 10. maçında 5. galibiyetini aldı

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte 10. maçında 5. galibiyetini elde etti. Gaziantep ise 9. maçında 6. mağlubiyetini aldı.

Maçın en skoreri Sadık Emir oldu

Galatasaray’da Sadık Emir Kabaca 17 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Tyrus McGee 14 sayı üretirken Dylan Ennis 15 sayı – 6 ribaunt kaydetti. Dee Bost 11 sayı – 8 asistle önemli bir katkı sağladı. Angelo Colaiaro 5 sayıyla tamamladı.

Mcıntyre 12 sayı attı

Gaziantep’te Codi Miller-McIntyre 12 sayıyla takımın en skoreri oldu. Leyton Hammonds 8 sayı – 8 ribauntla tamamlarken Damyean Dotson 8 sayı kaydetti. Birkan Batuk rakip potaya 6 sayı bıraktı. Jackie Carmichael 5 sayı attı.