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    Galatasaray, Gaziantep Basketbol'u mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 10. hafta maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep Basketbol'u 77-54 mağlup etti
    • 11.12.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 15:27
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    Galatasaray, Gaziantep Basketbol'u mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Galatasaray, Gaziantep Basketbol’u ağırladı. Galatasaray, baştan sona önde götürdüğü maçı 77-54‘lük skorla kazandı.

    Galatasaray 10. maçında 5. galibiyetini aldı

    Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte 10. maçında 5. galibiyetini elde etti. Gaziantep ise 9. maçında 6. mağlubiyetini aldı.

    Galatasaray, Gaziantep Basketbol u mağlup etti #1

    Maçın en skoreri Sadık Emir oldu

    Galatasaray’da Sadık Emir Kabaca 17 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Tyrus McGee 14 sayı üretirken Dylan Ennis 15 sayı – 6 ribaunt kaydetti. Dee Bost 11 sayı – 8 asistle önemli bir katkı sağladı. Angelo Colaiaro 5 sayıyla tamamladı.

    Galatasaray, Gaziantep Basketbol u mağlup etti #2

    Mcıntyre 12 sayı attı

    Gaziantep’te Codi Miller-McIntyre 12 sayıyla takımın en skoreri oldu. Leyton Hammonds 8 sayı – 8 ribauntla tamamlarken Damyean Dotson 8 sayı kaydetti. Birkan Batuk rakip potaya 6 sayı bıraktı. Jackie Carmichael 5 sayı attı.

    Galatasaray, Gaziantep Basketbol u mağlup etti #3

    Galatasaray, Gaziantep Basketbol u mağlup etti #4

    Galatasaray, Gaziantep Basketbol u mağlup etti #5


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