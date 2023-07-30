Galatasaray, Gizem Yavuz'u renklerine bağladı

AA & Ensonhaber
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Başantrenör Alper Durur yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılılar, Gizem Yavuz'u renklerine bağladığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2023/2024 sezonu kadro yapılanması kapsamında, 2021/2022 sezonunda kulübümüzde forma giyen milli oyuncu Gizem Yavuz’u transfer etti. Başarılı oyun kurucu Gizem Yavuz’a Galatasaray Ailesi’ne yeniden 'hoş geldin' diyor, başarılarla dolu kariyer diliyoruz.
Emlak Konut forması giydi
Gizem Yavuz, geçen sezon Emlak Konut Spor Kulübünde 28 lig maçında 5,6 sayı ortalaması yakalamıştı.