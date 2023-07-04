Galatasaray, Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattı

Galatasaray Basketbol Takımı yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, ABD doğumlu Karadağlı oyun kurucu Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren erkek basketbol takımımız Galatasaray, 1,90 metre boyundaki ABD'li oyun kurucu Jonah Radebaugh ile 1+1 yıllık anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak İspanya'nın Valencia takımının formasını giyen yeni transferimize parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl dileriz.
Geçen sezon Valencia forması giydi
26 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon Valencia ile 34 maçta 5.7 sayı 1.6 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı.
1.91 boyunda Jonah, kariyerinde daha önce Köping Stars ve Riesen Ludwigsburg'de forma giymişti.