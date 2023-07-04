Galatasaray, Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattı

AA & Ensonhaber

Galatasaray Basketbol Takımı yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, ABD doğumlu Karadağlı oyun kurucu Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren erkek basketbol takımımız Galatasaray, 1,90 metre boyundaki ABD'li oyun kurucu Jonah Radebaugh ile 1+1 yıllık anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak İspanya'nın Valencia takımının formasını giyen yeni transferimize parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl dileriz.