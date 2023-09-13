Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Julia Vanloo'yu renklerine bağladı Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı oyun kurucu Julia Vanloo'yu kadrosuna kattı.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray, son olarak geçtiğimiz sezon EuroCup Women'da son 16 turundaki rakibi BLMA forması giyen Belçikalı milli oyun kurucu Julia Vanloo ile anlaşma sağladı.

10 Şubat 1993 Oostende doğumlu milli basketbolcu, Mocalieri, Enisey, Zaragoza, Lulea Basket ve Townsville gibi takımlarda forma giydi.

36 maçta forma giydi

Geçtiğimiz sezon ise BLMA forması ile 25 Fransa Ligi maçında 11.4 sayı, 5.6 asist ortalaması tutturan oyuncu, EuroCup Women da ise forma giydiği 11 maçta 9 sayı, 2.5 asist ortalamaları sezonu tamamladı.