Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sözleşmesi sona eren 5 oyuncusuyla vedalaştı

AA & Ensonhaber

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezonun kadro yapılanması sürüyor.

Çalışmalarına hız veren Ekrem Memnun yönetimindeki sarı-kırmızılı takımda 5 basketbolcuyla yollar ayrıldı.

Galatasaray, sözleşmesi sona eren oyuncuları Büşra Akbaş, İnci Güçlü, Harika Eldaş, Yağmur Kübra Taşar ve Gizem Yavuz'a veda etti.

"Kariyerlerinin devamında başarılar dileriz"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

2023-2024 sezonu boyunca sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve sezon sonunda sözleşmeleri sona eren sporcularımız Büşra Akbaş, İnci Güçlü, Harika Eldaş, Yağmur Kübra Taşar ve Gizem Yavuz'a göstermiş oldukları gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz.