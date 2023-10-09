Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Milos Paden dönemi başladı

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray'da bir veda yaşanmıştı.
Sarı-kırmızılılar, istikrarsız sonuçların ardından başantrenör Alper Durur'la yollarını ayırdığını açıklamıştı.
Durur'a veda eden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, kısa süre içerisinde yeni başantrenörünü buldu. Sarı-kırmızılılar, Milos Paden'i takımın başına getirdiği duyurdu.
"Milos Paden’e başarılar diliyoruz"
Kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistan doğumlu Paden'in, 2017-2018 sezonunda Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılı takımın teknik ekibinde yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:
Galatasaray'a hoş geldin dileklerini ilettiğimiz Milos Paden’e başarılar diliyoruz.
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