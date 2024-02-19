Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Tolga Esenci dönemi

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24 haftası geride kalan Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde aldığı 16 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 4. basamakta bulunan Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde bir veda yaşanmıştı.
Sarı-kırmızılılar, başantrenörü Milos Paden ile yollarını ayırmıştı. Galatasaray, Sırp çalıştırıcının vedasının ardından göreve Tolga Esenci'yi getirdiğini duyurdu.
"Tolga Esenci'ye yeni görevinde üstün başarılar dileriz"
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray Çağdaş Faktoring'de 2023-24 sezonu başından itibaren yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Tolga Esenci, sezonun geri kalan kısmında takımımızın başantrenörü olarak görevini sürdürecektir. Tolga Esenci'ye yeni görevinde üstün başarılar dileriz.
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