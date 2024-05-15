Galatasaray, Karşıyaka'yı mağlup etti Basketbol Süper Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Karşıyaka'yı 96-95 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AA

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında normal süresi 82-82 biten karşılaşmada deplasmanda Karşıyaka'yı 96-95 mağlup eden Galatasaray, seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmede ikinci karşılaşma, 17 Mayıs Cuma günü İstanbul'da oynanacak.

İlk periyot

Müsabakanın başında 3 sayılık basketlerle etkili olan Galatasaray, 5. dakikayı 11-9 önde geçti. Kalan bölümde Yeboah ve Göksenin'le farkı 8 sayıya (12-20) çıkaran konuk ekibe Karşıyaka, 7-0'lık seriyle cevap vermesine rağmen Galatasaray periyodu 20-19 üstün tamamladı.

İkinci periyot

Her iki ekibin de üstünlük kurduğu ikinci periyodun başında Galatasaray , 15. dakikayı 32-30 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 46-43 üstün gitti.

Üçüncü periyot

Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle başlayan ve 51-46 üstünlük kuran Karşıyaka, son 5 dakikaya 55-53 önde girdi. Aradaki farkı 8 sayıya (62-54) kadar çıkaran Karşıyaka, son dakikasına 64-61 üstün girdiği periyodu McCollum'un son saniyedeki 3 sayılık basketiyle 69-62 önde tamamladı.

Dördüncü periyot

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyotta son 5 dakikaya 78-72 üstün giren ev sahibi ekip karşısında Galatasaray, 38. dakika içinde 82-82 eşitliği yakaladı. Son 2 dakika 27 saniyede sayı üretilemeyen müsabakanın normal süresi 82-82 tamamlandı.

Uzatmalar

Uzatma periyodunda farkı 5 sayıya (92-87) kadar çıkaran rakibi karşısında 92-92 beraberliği sağlayan Karşıyaka, bitime 19 saniye kala Martin'in 3 sayılık basketiyle 95-94 öne geçti. McCormack'ın faul atışlarıyla öne geçen Galatasaray, müsabakadan 96-95 galip ayrıldı.

Karşıyaka'da ikinci periyotta sakatlanan Vitto Brown, müsabakaya devam edemedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)