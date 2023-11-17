Galatasaray konuk ettiği Bursaspor'a kaybetti Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Bursaspor'a 82-80'lik skorla mağlup oldu.

AA & Ensonhaber

Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, Bursaspor'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi son anlardaki etkili oyunuyla 82-80 kazanmayı başardı.

Bursasporlu Floyd, 23 sayıyla maçın en skoreri oldu, 20 sayı üreten Hamilton da galibiyette başrolü oynadı.

Galatasaray'da ise 15'er sayıyla mücadele eden Walden ve Sadık Emir Kabaca'nın performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Üst üste 3. kayıp

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde 3'ü üst üste olmak üzere toplamda 5. yenilgisini yaşadı.

Yeşil-beyazlılar ise 5. kez galip geldi.