Galatasaray, Konyaspor'a kaybetti

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 13. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 76-73 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk oldu.

Parkeden 76-73 galibiyetle ayrılan Konyaspor ligde 5. galibiyetini aldı. Maçı kaybeden Galatasaray ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Jordan Morgan maçın en çok sayı atan ismi oldu

3 sayı fark ile maçı kazanan Konyaspor'da Jordan Morgan 26 sayı ve 7 ribauntla maçın en skoreri oldu. Jarell Eddie ve Alex Perez 14, Rasheed Sulaimon ise 11 sayı ile skora katkıda bulunarak galibiyette pay sahibi oldular.

McGee'nin 23 sayısı galibiyete yetmedi

Galatasaray'ın yeni transferi Dusan Ristic maç kadrosunda yer almazken, sarı-kırmzılı takımda Tyrus McGee'nin 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.