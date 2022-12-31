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    Galatasaray, Konyaspor'a kaybetti

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 13. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 76-73 mağlup oldu.
    • 31.12.2022 - 15:17
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    Galatasaray, Konyaspor'a kaybetti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk oldu.

    Parkeden 76-73 galibiyetle ayrılan Konyaspor ligde 5. galibiyetini aldı. Maçı kaybeden Galatasaray ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

    Jordan Morgan maçın en çok sayı atan ismi oldu

    3 sayı fark ile maçı kazanan Konyaspor'da Jordan Morgan 26 sayı ve 7 ribauntla maçın en skoreri oldu. Jarell Eddie ve Alex Perez 14, Rasheed Sulaimon ise 11 sayı ile skora katkıda bulunarak galibiyette pay sahibi oldular.

    Galatasaray, Konyaspor a kaybetti #1

    McGee'nin 23 sayısı galibiyete yetmedi

    Galatasaray'ın yeni transferi Dusan Ristic maç kadrosunda yer almazken, sarı-kırmzılı takımda Tyrus McGee'nin 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

    Galatasaray, Konyaspor a kaybetti #2


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