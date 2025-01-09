Galatasaray, LDLC Asvel Feminin'i mağlup etti

AA & Ensonhaber
Kadınlar EuroCup son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray ile Fransız takımı LDLC Asvel Feminin karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 77-72'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Galatasaray: Gökşen Fitik 12, Zandalasini, Li 10, Fraser 16, Vanloo 13, Ayşegül Günay 2, Park 10, Steinberga 9, Meltem Yıldızhan 5, Ayşe Cora, Derin Erdoğan
LDLC Asvel Feminin: Wojta 7, Jocyte 3, Pasa 5, Quevedo 16, Risacher 3, Malonga 12, Harris 23, Lucet 3 Elenga
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