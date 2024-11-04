Galatasaray, Lee Shane Manning'i renklerine bağladı

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Büyük Britanyalı oyuncu Lee Shane Manning’i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, basketbol kamuoyunda kendi mevkisinde dünyanın en iyi 5 oyuncusundan biri olarak değerlendirilen, Büyük Britanya A Milli Takımı’nda da forma giyen pivot Lee Shane Manning’i sarı kırmızılı renklerimize bağladı.