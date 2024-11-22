Galatasaray, Li Yureu'yu renklerine bağladı

AA & Ensonhaber
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Çinli oyuncu Li Yureu'yu transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2,01 metre boyundaki oyuncunun sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyeceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
Oyuncumuza Galatasaray’a hoş geldin diyor, sağlık ve başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.
DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE 2 TAKIMIN FORMASINI GİYDİ
Geçen yıl Beşiktaş forması giyen 25 yaşındaki basketbolcu, bu sezonun başında transfer olduğu Bodrum Basketbol ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etti.
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