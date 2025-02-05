Galatasaray, Manisa Basket'i yendi

AA & Ensonhaber

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci maçında iki temsilcimiz kozlarını paylaştı.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabaka Manisa Basket, Galatasaray'ı konuk etti.

Kıran kırana geçen mücadelede kazanan 96-85'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.

İLK PERİYODU GALATASARAY ÖNDE BİTİRDİ

Müsabaka her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Galatasaray, Palmer Jr. ve Göksenin Köksal’ın etkili oyunu ile maçın 5. dakikasına 13-9 önde geçti. Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren konuk ekip, ilk periyodu 28-15 üstün bitirdi.

GALATASARAY, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

Galatasaray, ikinci çeyrekte Manisa Basket’ten White Jr. ve Saben Lee'nin 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlarına, Delgado ve Young ile cevap verdi. Baskısını bu bölümde arttıran Manisa Basket, Yunus Emre Sonsırma ve Acuil'in etkili olduğu bölümde farkı azalttı. Kalan dakikalarda Manisa Basket’in bulduğu isabetli atışlara cevap vererek oyuna ortak olan Galatasaray, Livingston ve Sadık Emir Kabaca’nın etkili oyunuyla soyunma odasına 45-40 üstünlükle gitti.

SON ÇEYREĞE 13 SAYILIK FARKLA GİDİLDİ

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan konuk ekip, Livingston, Sadık Emir Kabaca ve Palmer Jr.'ın isabetli atışlarıyla farkı 14 sayıya çıkararak maçın 25. dakikasını 59-45 önde geçti. Etkili hücumlar üreten rakibine karşı iyi savunma yapan Galatasaray, Bugrahan Tuncer ve Livingston'un 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlarıyla periyodu 68-55 önde tamamladı.

GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANDI

Çekişmeli başlayan final periyodunda etkili oyununu sürdüren Galatasaray, son 5 dakikaya 78-68 önde girdi. Baskılı oyununa devam eden konuk ekip, Livingston'un 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışıyla farkı 16 sayıya çıkardı: 70-86. Son dakikalarda Palmer Jr. ile etkili olan Galatasaray müsabakadan 96-85 galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Manisa Basket: Yunus Emre Sonsırma 19, Acuil 11, Saben Lee 16, Thomas 2, White Jr. 19, Pickett 5, Chiozza, Leon Apaydın 3, Besson 10

Galatasaray: Livingston 18, Sadık Emir Kabaca 13, Palmer Jr. 20, Delgado 2, Göksenin Köksal 7, Young 4, Wallace 7, Samet Geyik 2, Izundu 15, Buğrahan Tuncer 8