Galatasaray, Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanında kazandı Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 83-80 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakayı konuk ekip Galatasaray, 83-80'lik skorla kazandı.

Galatasaray, soyunma odasına önde gitti

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hızlı başladığı periyoda Galatasaray, Walden'in etkili oyunuyla ortak oldu ve maçın 5. dakikası konuk ekibin 10-9 üstünlüğüyle geçildi. Galatasaray, çekişmeli geçen periyodu 19-17 üstün tamamladı.

Sarı-kırmızı ekip, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü. Prepelic ve Halilovic'in sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, soyunma odasına 41-38 önde gitti.

Büyük çekişmeye sahne olan müsabakada kazanan Galatasaray

Manisa Büyükşehir Belediyespor 3. periyoda etkili başladı. Farkı kapatıp öne geçen yeşil-beyazlılar, maçın 25. dakikasını 52-48 önde geçse de Buğrahan Tuncer ve McCormack'ın etkili oyunuyla Galatasaray, periyodu 62-60 üstün tamamladı.

Final periyodu iki takımın karşılıklı sayılarıyla çekişmeli başladı. Galatasaray, son 5 dakikasına 71-70 önde girdiği müsabakayı 83-80 kazandı.