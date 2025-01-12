Galatasaray, Melikgazi Kayseri Basketbol karşısında galip geldi

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 92-91'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 25, Doğa Adıcan 4, Gonca Karataş 5, Meltem Avcı, Powers 14, Diallo 12, Fall 14, Hatice Sönmez 17
Galatasaray: Sude Yılmaz, Vanloo 28, Gökşen Fitik 7, Zandalasini 14, Fraser 10, Li 13, Holingsvorth 9, Meltem Yıldızhan 8, Ayşe Cora 3, Ayşegül Günay Aladağ
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