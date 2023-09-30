Galatasaray, Merkezefendi Belediye karşısında kazandı

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Türkiye Basketbol Süper Lig'i ilk hafta karşılaşamalarıyla resmen başladı. Ligin açılış haftasında Merkezefendi Belediye ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Pamukkale Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçı konuk ekip Galatasaray, 93-77'lik skorla kazandı.
Galatasaray, sezona hızlı başladı
Yeni sezona hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılı takımda Jonah Radebaugh ve Sadık Emir Kabaca attıkları 14 sayı ile galibiyette büyük pay sahibi oldu.
Merkezefendi’de Daniel Oturu’nun 20 sayı, 8 ribaunt, 3 blok, 3 top çalma performansı ise galibiyete yetmedi.