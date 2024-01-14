Galatasaray, Merkezefendi Belediyesi Basket'e yenildi

ensonhaber.com
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 102-87'lik skorla konuk ekip Merkezefendi oldu.
16 hafta sonunda sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligdeki 9. mağlubiyetini yaşarken, Denizli temsilcisi beşinci galibiyetine imza attı.
Skor dağılımı
Galatasaray: Radebaugh 5, Yeboah 19, De Bost 13, McCormack 17, Buğrahan Tuncer 11, Prepelic 19, Sadık Emir Kabaca 3, İsmet Akpınar
Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 14, Mason 19, Wright 36, Badzim 13, Çağatay Özkan, Muhaymin Mustafa 9, Hudson 9, İsmail Karabilen 2, Berke Aygündüz
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış