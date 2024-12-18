Galatasaray, Michael Young'ı transfer etti

AA & Ensonhaber

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Michael Young'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Türkiye'de Bursaspor forması giyen 30 yaşındaki ABD'li oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

Tecrübeli oyuncu Michael Young'a 'Sarı-kırmızılı renklerimize hoş geldin' diyor, parçalı forması ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz.

GEÇEN SEZONU BURSASPOR'DA GEÇİRDİ

Michael Young, geçen sezon Bursaspor formasıyla Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 29 maçta 13,1 sayı, 5,9 ribaunt, 3,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta forma giyen Young, 9,8 sayı, 5,8 ribaunt, 1,7 asist ortalamalarıyla performans sergiledi.