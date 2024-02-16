Galatasaray, Milos Paden'le yollarını ayırdı Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Milos Paden ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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23 haftası geride kalan Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak 4. sırada yer alan Galatasaray'da bir veda yaşandı.

9 Ekim 2023 tarihinde sarı-kırmızılıların başantrenörü olan Sırp çalıştırıcı Milos Paden ile yollar ayrıldı.

"Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

İçinde bulunduğumuz 2023/24 sezonu başından itibaren Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörlüğü görevini sürdüren Milos Paden ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Milos Paden’e görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Galatasaray, son olarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 104-89'luk skorla mağlup oldu.