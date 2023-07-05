Galatasaray, Miralem Halilovic'i kadrosuna kattı

AA & Ensonhaber

Zvezdan Mitrovic yönetimindeki Galatasaray, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yakın zamanda Jonah Radebaugh’u kadrosuna kattığını açıklayan sarı-kırmızılı ekip, bu sefer uzun rotasyonuna takviye yaptı.

Galatasaray, Fransa Ligi ekibi JSF Nanterre’den ayrılan deneyimli pivot Miralem Halilovic’le sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. 31 yaşındaki Halilovic, önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray Nef, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen pivot Miralem Halilovic'i kadrosuna kattı. 2,05 metre boyundaki Bosna Hersekli oyuncu ile bir yıllık anlaşma imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak Fransa'da Nanterre 92 takımı ile izlediğimiz yeni transferimize parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl dileriz.