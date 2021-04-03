Galatasaray - Nesibe Aydın basket maçı ertelendi.

Galatasaray'ın kadın basketbol takımında dün 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bugün de 2 kişinin testi pozitif sonuçlandı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor.

Dün kulüpten yapılan açıklamada, 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

MAÇ ERTELENDİ

Bugün yapılan açıklamada 2 kişinin daha yapılan testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Toplamda 7 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla oynanacak Nesibe Aydın müsabakası ertelendi.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (3 Nisan Cumartesi) yapılan Covid 19 PCP testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun daha test sonucu pozitıf çıkmıştır.

Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif yaka sayısı yedi olmuştur. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun "Basketbola Geri Dönüş Protokolü"ndeki ilgili madde uyarınca, takımımızın bugün oynayacağı Nesibe Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.