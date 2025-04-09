Galatasaray, Nymburk'a fark attı

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Çekya takımı Nymburk, temsilcimiz Galatasaray'ı konuk etti.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-27 önde kapatan temsilcimiz devreyi de 49-47 önde kapattı.
GALATASARAY, AVANTAJI ALDI
Soyunma odasından özellikle Will Cummings’in skorer oyunuyla dönen Galatasaray 3’üncü periyodu 17 sayı farkla önde geçtiği maçtan 106-80 galip ayrılarak avantaj sağladı.
İKİNCİ MAÇ 15 NİSAN'DA
İki galibiyete ulaşacak takımın dörtlü finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç, 15 Nisan Salı günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
EN SKORER İSİM CUMMINGS
Karşılaşmanın skorer ismi 33 sayıyla sarı-kırmızılı ekipten Will Cummings olurken Gray de 19 sayıyla farklı galibiyete katkı veren oyunculardan oldu.
SKOR DAĞILIMI
Nymburk: Bohacik 8, Brown 13, Ceaser 14, Hruban 6, Sehnal 11, Holt 8, Rylich, Bishop 7, Birts 11, Shumate
Galatasaray: Göksenin Köksal 4, Buğrahan Tuncer 11, Cummings 33, Blumbergs 5, Palmer Jr. 5, Young 13, Delgado 7, Gray 19, Izundu 4, Sadık Emir Kabaca, Samet Geyik 3, Yaman Alisan 2
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