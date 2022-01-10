Galatasaray potada ikinci yarıya galibiyetle başladı

Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Nef, sahasında Büyükçekmece Basketbol'u 98-78 mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, sahasında ağırladığı Büyükçekmece'yi mağlup ederek 2. yarıya galibiyetle başlarken, galibiyet serisini de dört maça çıkardı.

İLK ÇEYREK

Rakibin dış atışlardaki etkinliğine Melo, Sadık ve Kravish’in sayılarıyla yanıt veren Galatasaray, geride başlamasına rağmen çeyrek ortasında 15-14 üstünlük yakaladı. Dee Bost ve Okben Ulubay eliyle üst üste üçlükler bulan sarı kırmızılılar 3:16’daki molaya 21-15 üstün gitti. Mola dönüşü Crawford ve White ile etkili olan Büyükçekmece takımına boyalı alan sayılarla yanıt veren Galatasaray, Okben’in son saniye üçlüğüyle çeyreği 28-24 önde bitirdi.

İKİNCİ ÇEYREK

Skor üstünlüğünü ikinci çeyrekte de devam ettiren Galatasaray, benç katkısını da iyi alarak çeyrek ortasındaki molaya 37-30 üstün gitti. Büyükçekmece'nin farkı bire kadar indirdiği dakikalarda Galatasaray, Rıdvan Öncel’in 7 sayısı ve Okben’in üçlüğüyle farkı çift hanelere çıkardı: 48-37. Mola dönüşü karşılıklı sayılarla ilk yarıyı ev sahibi ekip 50-42 önde geçti.

Okben Ulubay 12 sayılık performansıyla ilk yarıdaki en skorer oyuncu oldu. Melo Trimble 8 sayı, Rıdvan Öncel ise 7 sayılık katkı verdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

Dengede başlayan üçüncü çeyrekte Galatasaray, Bruinsma’nın üçlüğüyle çeyrek ortasında farkı tek hanelere çeken Büyükçekmece’ye 5-0’lık seriyle karşılık vererek mola aldırdı. Moladan Dee Bost ve Trimble’ın sayılarıyla dönerek farkı koruyan Galatasaray, 16 sayılık avantajla dördüncü periyoda girdi: 74-58.

SON ÇEYREK

4-0’lık başlangıçla farkı çift hanelere çıkaran sarı kırmızılı ekip, Kravish’in orta mesafesi ve ardından smacıyla periyodun ortasında rakibe son molasını aldırdı: 87-64. Farkın etkisiyle kalan bölümde rahat bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 20 sayı farkını koruyarak karşılaşmayı 98-78 kazandı.

MELO TRİMBLE EN SKORER

Dee Bost, Melo Trimble, Okben Ulubay, Sadık Emir Kabaca ve David Kravish beşiyle başlayan Galatasaray'da beş basketbolcu çift haneli sayı üretti. Melo Trimble 21 sayı ve 4 asistlik performansıyla en skorer oyuncu oldu. David Kravish 14 sayı ve 7 ribauntla katkı verdi. Dee Bost ise 14 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle maçı tamamladı. Okben Ulubay tamamı ilk yarıda olmak üzere 12 sayı kaydetti. Rıdvan Öncel ise 11 sayı üretti.

Galatasaray Nef: 98 - Büyükçekmece Basketbol: 78

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Şakacı, Polat Parlak

Galatasaray Nef: Trimble 21, Bost 14, Sadık Emir Kabaca 5, Okben Ulubay 12, Kravish 14, Rıdvan Öncel 11, Canberk Kuş 2, Ege Tan Yıldızoğlu 2, Eray Aydoğan 1, Ege Arar 7, Blackshear 9

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 9, Enes Berkay Taşkıran 11, Bruinsma 12, Miller 13, Herun 9, White 8, Caner Erdeniz 3, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 3, Mustafa Kurtuldum 4, Kadir Bayram 4, Mükremin Deniz Kılıçlı 2,

1. Periyot: 28-24

Devre: 50-42

3. Periyot: 74-58