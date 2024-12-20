Galatasaray, Sadık Emir Kabaca'nın sakatlığını duyurdu
AA & Ensonhaber

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet Sadık Emir Kabaca'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin D Grubu 6. maçında Almanya'nın Rasta Vechta ekibiyle oynanan maçta sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Sadık Emir Kabaca'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini belirtti.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığını da kaydetti.

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Emre Çalışkan
Editor