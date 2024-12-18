Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunu ikinci sırada tamamladı

Haber Merkezi
Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında temsilcimiz Galatasaray, Almanya'da Rasta Vechta deplasmanına çıktı.
Müsabakaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar ilk çeyreğini 20-9 üstün geçtiği karşılaşmada soyunma odasına 36-27 önde gitti.
GRUBU 2. TAMAMLADI
Final periyoduna 51-44 üstün giren Galatasaray parkeden 74-64 galip ayrıldı.
Son maçlar öncesinde play-in oynamayı garantileyen temsilcimiz bu sonuçla grubunu 2. sırada tamamladı.
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